"Addò passə fazzə dannə": serata in ricordo di Vito Nigro, pastore e cantore di Villa Castelli

VILLA CASTELLI - Una serata di musica e arte in ricordo di Vito Nigro, il pastore e cantore di Villa Castelli scomparso lo scorso 21 ottobre. Amici, musicisti e cittadini lo ricorderanno domani, mercoledì 1 giugno, a partire dalle ore 21, presso il Bar Piccolo Fiamma di Villa Castelli (in via Roman, 5) con le musiche di Mario Salvi, Antonio Palmisano e Pasquale Barletta. La serata, organizzata in collaborazione con Antonio Siliberto, vedrà, inoltre, l'inaugurazione di una mostra dedicata a Vituccio a cura di Marika Nacci e le video proiezioni a cura di Fabio Miccoli.

" 'Addò pass? fazz? dann?' è una delle tante frasi stupende di Vituccio, piene della sua vita e sentimento - spiega il musicista Antonio Palmisano -. Abbiamo scelto questo titolo quasi in modo provocatorio. Tutti conoscono le vicissitudini che hanno accompagnato Vituccio e le capre in questi anni che, purtroppo, ha dovuto abbandonare. Noi vogliamo rendere omaggio ad un grande artista del paese amato in tutta Italia, simbolo indiscusso della musica popolare, pastore e cantore di una sensibilità immensa, sincero ed amico di tutti".

Durante la serata interverranno Antonio Silibert, proprietario del Bar Piccolo Fiamma e Rossella Caramia, sorella di Giandomenico Caramia, ideatore del progetto "I Cantori di Villa Castelli" di cui Vituccio era il protagonista assoluto.