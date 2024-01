Violenza di genere: momento di riflessione nella villa comunale

CEGLIE MESSAPICA - Il Collettivo Fluo invita la cittadinanza a un momento di riflessione sulle tematiche legate alla violenza di genere: sabato 13 gennaio, alle 10:30, in Villa Cento Pini a Ceglie Messapica. Per continuare a seminare (e sollecitare) un cambio di rotta diretto a contrastare ogni tipo di maschilismo, abilismo, omolesbotransfobia e razzismo, e a liberare vecchie e nuove generazioni dagli stereotipi. Il Collettivo, per questo, chiama a raccolta Istituzioni, associazioni e cittadini tutti, perché “la riflessione su queste tematiche non si deve limitare soltanto al 25 novembre o all’8 marzo”, sottolinea la referente, Vanessa Putignano, “perché il femminismo non riguarda solo le donne ma è responsabilità di tutte e di tutti”.