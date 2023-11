Festa degli alberi, volontari nel bosco di Cerano per piantare 50 lecci: cittadini invitati

SAN PIETRO VERNOTICO - Domani, sabato 25 novembre, presso il bosco di Cerano si svolgerà la giornata conclusiva dell'iniziativa "Alberi per la vita" organizzata dall'Odv "Eterea, l'albero della vita": per l'occasione saranno piantati 50 Lecci in un'area incolta. Dopo il tour nelle scuole di San Pietro, Brindisi e Torchiarolo dove sono stati messi a dimora circa 100 alberelli, continua l'opera di "forestazione" dei volontari sampietrani, impegnati da anni, ormai, nella tutela dell'ambiente con iniziative che promuovono l'importanza degli alberi per contrastare i cambiamenti climatici.

Domani saranno piantate anche tre querce. Una donata dalla Protezione civile di San Pietro, l'altra dall'associazione "Il bene che ti Voglio" che ha la finalità di promuovere linclusione e sensibilizzare sul tema dell'Autismo. E l'altra dai volontari di Eterea in memoria di tutte le vittime di femminicidio. Sabato 25 novembre ricorre la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Sarà presente anche l'oratorio Ss. Angeli Custodi che ha donato 40 piantine durante la festa del Ciao. Chi volesse prendere parte alla manifestazione deve seguire le indicazioni per "Cerano Beach".