Il Birrificio Artigianale Pugliese presenta "La Signora" a ritmo di dj set

FRANCAVILLA FONTANA - Il Birrificio Artigianale Pugliese (Bap) presenta "La Signora", la sua oatmeal stout. E lo fa, tra un assaggio e l'altro, con un dj set a cura di Gabriella Clara La Piana. Appuntamento per venerdì 22 marzo, dalle 18:30 in poi presso il Bap, in via Francesco Crispi 18/a a Francavilla Fontana. Sarà l'occasione per conoscere "La Signora" e gustarla a ritmo di musica.

Ed ecco una descrizione della novità: "Birra artigianale ad alta fermentazione, non filtrata e non pastorizzata. Dal colore marrone scuro e dal gusto pieno, con una luppolatura moderata e note di cioccolato fondente, caffè e panna. Sapore e gusto bilanciati dall'aggiunta di avena che la rende morbida sul finale, con presenza di malti chocolate e torrefatti. Temperatura di servizio 8-10°C. Da gustare con piatti di carne alla brace, formaggi stagionati e dolci con presenza di cioccolato".