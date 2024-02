Carnevale mesagnese, carri allegorici e gruppi mascherati: il programma

MESAGNE - Carnevale mesagnese 2024, gli appuntamenti da mettere in agenda per vivere e far vivere ai più piccoli la spensieratezza della festa più allegra dell’anno. Si parte domenica 11 e si replica martedì 13 febbraio; l’appuntamento è in Villa Comunale a partire dalle ore 15 con la sfilata in maschera e i travestimenti a tema con i colori della pace. I bambini e i ragazzi delle Scuole di ogni ordine e grado di Mesagne sono invitati a partecipare, organizzandosi liberamente o come gruppo-classe. Le iniziative, patrocinate dal Comune di Mesagne, sono a cura dell’associazione “Anap-Ancos Citta? di Brindisi”. Domenica 11 febbraio la festa è doppia: a partire dalle ore 17.30 sarà anche piazza Commestibili ad accogliere i più piccoli con un'iniziativa patrocinata dal Comune di Mesagne a cura di "Quelli del Barbablù".

È atteso il "Circus Salento" con mangiafuoco, trampolieri, giocolieri, mentre dalle ore 20 live music per tutti con il dj set di Alex Pellegrino e Domy Penta. Il clou del divertimento è atteso per lunedì 12 febbraio quando, con partenza alle ore 15 da piazzale De Gasperi, sfileranno 4 coloratissimi carri allegorici, che percorreranno via Brodolini, via Marconi, piazza Vittorio Emanuele II e via Brindisi fino all’intersezione con via Damiano Chiesa. L’evento è promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’associazione “Ebalon” e con i gruppi ‘’D&G’’, ‘’Insieme a Carnevale’’ e ‘’I fantastici 4” di Torre Santa Susanna. Infine mercoledì 14 febbraio, a partire dalle ore 16, in Villa Comunale la festa si intonerà con i colori dell’amore di San Valentino.