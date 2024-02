“Viva il Carnevale” a Ceglie

CEGLIE MESSAPICA - La Pro Loco di Ceglie Messapica con il patrocinio del comune organizza l'edizione 2024 di "Viva il Carnevale".

Anche questa edizione si dividerà in due momenti: la sfilata dei gruppi mascherati a cui parteciperanno associazioni, gruppi, cittadini, tutti in maschera; il corteo partirà alle ore 15.30 di domenica 11 febbraio dalla villa Cento Pini ed arriverà in Piazza Plebiscito dove inizierà il secondo momento della giornata con musica e animazione. Dalle 17 ad attendere il corteo in piazza infatti ci saranno Dj Fantasy ed il presentatore Viviano Bagnardi ed ancora, mascotte, trampolieri, giocolieri, bolle e magia.

Altro ospite della giornata sarà il comico cegliese Ettore Giusti che riproporrà le gag di "Ettore e Teresa", dopo il grande successo sui social.

"Sarà una giornata all'insegna della spensieratezza e del divertimento così come ogni anno" - dichiara la presidente della Pro Loco di Ceglie Messapica Cristina Elia, che continua: "Noi come Pro Loco teniamo tantissimo a questo evento perché coinvolge ed è un momento di condivisione, per la città, per bambini, per famiglie, per tutti.

"La novità di quest’anno sarà il Trenino delle Meraviglie che guiderà il corteo per le vie del centro fino ad arrivare in Piazza Plebiscito. Il trenino sarà a disposizione per tutti coloro che volessero fare un giro in autonomia per le vie della città, sia la mattina dell'11 febbraio, con partenza da via San Rocco, dalle ore 9.30 alle 13.30 e dopo il corteo mascherato fino alle 20.

Per gruppi di amici e famiglie in maschera, che volessero gareggiare per i premi, possono contattare la Pro Loco sulla mail prolococegliemessapica@gmail.com o sulla pagina Facebook "ProLoco Ceglie Messapica Territorio e Turismo".

Il Programma:

Domenica 11 febbraio

- ore 9.30 - 13.30/16.30-20.00 via San Rocco - Trenino delle Meraviglie per bambini

- ore 15.30, villa Cento Pini, partenza corteo mascherato con arrivo in Piazza Plebiscito.

- ore 17.00, piazza Plebiscito Musica e animazione con Dj Fantasy e Viviano Bagnardi, con mascotte, trampolieri, giocolieri, bolle e magia.

Ospite il comico cegliese Ettore Giusti con "Ettore e Teresa.