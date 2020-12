Itt Giorgi: nuovo open day domenica 20 dicembre

Domenica 20 dicembre l’Itt “Giorgi” di Brindisi aprirà nuovamente le porte agli studenti di terza media, con una diretta live sul canale Youtube GiorgiBrindisi, a partire dalle ore 10:00. Il 4 gennaio partiranno le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021-2022 e, come sempre in questo periodo dell’anno, studenti e genitori delle Scuole Medie sono impegnati nella scelta dell’indirizzo di studi da intraprendere. Lo sbocco lavorativo o accademico è sicuramente il criterio con il quale i ragazzi già dalle scuole medie scelgono gli studi per il loro futuro. Durante la diretta live di domenica 20 dicembre sarà possibile approfondire la conoscenza dell’offerta formativa del “Giorgi” che da oltre 60 anni offre al territorio indirizzi con percorsi di studio innovativi, per adeguare le competenze degli alunni alle esigenze della vita quotidiana e del lavoro nel mondo contemporaneo.

L’Itt “Giorgi” è caratterizzato dai seguenti indirizzi: Informatica, Telecomunicazioni, Elettronica, Elettrotecnica, Automazione, Meccanica Meccatronica ed Energia Ogni percorso di studio è suddiviso in due bienni e un quinto anno, e i programmi utilizzano metodologie didattiche innovative: grazie alla didattica laboratoriale e all’alternanza scuola lavoro in Italia e all’estero (Pcto), gli studenti raggiungono i risultati previsti dal profilo d’uscita dei singoli indirizzi.

Dal 4 al 25 Gennaio, ogni giorno dalle 9.30 alle 12.30 e fino alla fine delle iscrizioni, l’Istituto offrirà supporto alle famiglie, con la Segreteria didattica a disposizione per fornire assistenza per le Iscrizioni online alle classi prime a.s. 2020/2021: sia telefonicamente (n. 0831418894); sia accogliendovi in via Amalfi 6, muniti di codice fiscale dello studente, codice fiscale e carta di identità del genitore.