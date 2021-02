Progetto della scuola superiore Sant'Anna: ammessi due studenti dell'Itt Giorgi

Due studenti dell’Itt “Giovanni Giorgi” di Brindisi sono stati ammessi al progetto “Me.Mo 2-0” presso la scuola superiore Sant’Anna di Pisa. SI tratta di un programma di orientamento completamente gratuito di durata annuale, realizzato come attività Pcto (Percorso per lo sviluppo di competenze trasversali e l’orientamento). Luca Lanzilotti e Andrea Testini della 4AA hanno superato una selezione su 867 candidature e con ottimi risultati e ora fanno parte del gruppo di 250 studenti italiani ammessi ai corsi.

Il progetto durerà da marzo 2021 a febbraio 2022 e si propone di accompagnare verso la scelta universitaria un numero selezionato di studenti di merito del penultimo anno della scuola secondaria superiore, attraverso momenti di orientamento informativo, percorsi formativi e di crescita personale, lavori di gruppo, workshop e attività di didattica orientante.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti con le iscrizioni per l’anno scolastico 2021-22, un nuovo successo per l’Itt “Giorgi” di Brindisi che per 60 anni, continua a mettere in pratica il proprio motto coltivare il futuro, adeguando le competenze degli alunni alle esigenze del mondo contemporaneo, aprendosi al nuovo e innovando costantemente l’Offerta Formativa.

Gallery