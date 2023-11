Fra intrattenimento e ambiente, giornata ecologica a Francavilla: in palio dei buoni spesa

FRANCAVILLA FONTANA Sabato 2 dicembre il quartiere San Lorenzo ospiterà una giornata all’insegna dell’ecologia con una doppia iniziativa a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con Monteco Spa

Si comincerà alle 9.30 con una passeggiata ecologica. Il gruppo dei partecipanti, armato di guanti e sacchi, dovrà raccogliere i rifiuti abbandonati lungo le strade e conferirli presso il punto ecologico allestito da Monteco. Qui il materiale raccolto sarà pesato. I più virtuosi vinceranno dei buoni spesa da 100, 70 o 50 euro.

In contemporanea sarà possibile aderire all’iniziativa “Io me ne sbaratto…Consapevolmente”, il mercatino dedicato al riuso degli oggetti. Chiunque potrà portare al punto di raccolta nel quartiere San Lorenzo giocattoli, giochi di società, fumetti e libri in buone condizioni. Al punto di accoglienza sarà consegnata una scheda di partecipazione caricata con un ecopunto per ogni materiale conforme. Completata la registrazione e disposti gli oggetti negli appositi spazi espositivi, comincerà il vero e proprio baratto che coinvolgerà tutti i partecipanti. L’acquisizione dei beni avverrà esclusivamente tramite l’utilizzo degli ecopunti ottenuti in fase di registrazione.

“Sabato 2 dicembre – commenta l’Assessora all'Ambiente Numa Ammaturo – vi aspettiamo nel quartiere San Lorenzo per una giornata dedicata all’ambiente. Ci sarà l’occasione per dare nuova vita a oggetti che ormai non utilizziamo più, ma anche di contribuire attivamente al decoro della Città. Gli operatori saranno a disposizione anche per fornire indicazioni sul corretto conferimento dei rifiuti.” Per i più piccoli alle 11.00 andrà in scena lo spettacolo di marionette "Il fosso della vergogna" di Mimmo Calò.