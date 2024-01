A quanto ammonta l'assegno unico universale: tutte le novità del 2024

L'assegno unico universale è un sostegno economico fornito alle famiglie italiane. Interessa chi ha figli minorenni a carico, nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza, e figli maggiorenni a carico fino ai 21 anni di età. Questi ultimi, però, devono frequentare un corso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, un tirocinio o un’attività lavorativa (con reddito inferiore ad 8mila euro annui). Non ci sono limiti di età per chi ha figli diversamente abili.

Dal 2024 l'importo minimo aumenterà in base al reddito della singola famiglia. L'entità dell'assegno sale da 54,1 a 57,1 euro chi ha Isee oltre 45.704,68 euro annui. Invece, va da 189,2 a 200 euro per i nuclei con Isee fino a 17.139,25 euro.

Come richiederlo

Chi ha già ricevuto l'assegno unico universale anche in passato può stare tranquillo. Non servirà compilare un'altra domanda poiché quella consegnata precedentemente varrà anche per il presente e per il futuro. Ovviamente le cose cambiano nell'eventualità in cui il nucleo familiare dovesse subire delle modifiche, come per la nascita di un nuovo figlio. Diversamente, chi si ritrova a fare richiesta per la prima volta dovrà necessariamente recarsi sul sito ufficiale dell'Inps. Ai fini della compilazione è essenziale ottenere il proprio modello Isee.

Quando verrà pagato

Il sito Inps ha specificato il calendario dei pagamenti dell'assegno unico da gennaio a giugno:

- 17, 18, 19 gennaio 2024

- 16, 19, 20 febbraio 2024

- 18, 19, 20 marzo 2024

- 17, 18, 19 aprile 2024

- 15, 16, 17 maggio 2024

- 17, 18, 19 giugno 2024