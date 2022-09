L'Autunno entra nel vivo: pioggia e temporali nel week end

Ottobre apre con pioggia e temporali. E' allerta "gialla" in Puglia così come da bollettino della Protezione Civile regionale. Allerta a partire dalle ore 8 di domani, sabato 1 ottobre 2022 e per le successive 12 ore, anche nel Brindisino. Previste piogge da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.