Il maltempo si sposta verso la Puglia: possibili nubifragi anche nel Brindisino

Di seguito le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni in Puglia a cura di Lorenzo Badellino, di 3bmeteo.com

Un vortice in spostamento dalla Sardegna verso il Centro Italia piloterà una perturbazione che dalle primissime ore di giovedì raggiungerà la Puglia, dando luogo ad una decisa intensificazione dell’instabilità con piogge e rovesci anche temporaleschi.

Nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno dai confini campano-lucani a tutta la regione, risultando anche forti dapprima sulle province di Foggia e Bari, poi anche su quelle di Brindisi e Lecce, con possibilità di locali nubifragi. Sono attese inoltre tese correnti di Scirocco che spazzeranno la nostra regione, responsabili di alcune mareggiate sulla costa del Golfo di Taranto.

Venerdì il fronte sfilerà gradualmente verso nord, richiamato da un minimo di pressione che si collocherà in prossimità del Centro Italia. Si assisterà così a qualche residuo fenomeno di instabilità sul Foggiano, in attenuazione in giornata, mentre sul resto della regione torneranno a prevalere le schiarite. Nel weekend è previsto l’esaurimento dell’instabilità con ampie schiarite, in attesa però di un possibile peggioramento entro l’inizio della prossima settimana.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui