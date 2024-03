Raffiche di scirocco in arrivo: diramata una nuova allerta meteo per domenica

Le raffiche di scirocco la faranno da padrone nella giornata di domani (domenica 10 marzo). La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo per cento valida da mezzanotte e per le successive 24 ore. In questo arco temporale si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte.

