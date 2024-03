Vento, temporali e calo delle temperature: scatta l'allerta meteo per lunedì

Di seguito le previsioni del tempo per i prossimi tre giorni in Puglia a cura del meteorologo Francesco Nucera di 3bmeteo.com. Dalle ore 8 di domani (lunedì 4 febbraio) e per le successive 12 ore, la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico

La Puglia sperimenta una tregua sul fronte maltempo con una domenica tutto sommato soleggiata e con temperature miti, massime fino a 17-18°C con punte fino a 19°C sulle province di Bari e Lecce. Lunedì 4 marzo invece la situazione è destinata a peggiorare per una intensa perturbazione che, dopo aver interessato le regioni del Centro Nord, raggiungerà anche quelle meridionali portando piogge e temporali.

Questa perturbazione, che interesserà tutte le province della Puglia, sarà accompagnata da venti tesi dapprima dai quadranti meridionali e poi da quelli occidentali con annesso calo termico, anche di 4-5°C. Le massime saranno comprese tra 12 e 16°C. I fenomeni più intensi dovrebbero riguardare le province di Lecce e Brindisi.

Tra martedì 5 e mercoledì 6 marzo le condizioni meteo volgeranno verso un parziale miglioramento stante l’allontanamento della perturbazione; ci saranno ampi spazi soleggiati ma anche la possibilità per qualche fenomeno specie su Bat, foggiano e sulle Murge. Le temperature guadagnano qualche grado nei valori massimi. Questa fase dinamica e movimentata dovrebbe proseguire anche nella seconda parte della settimana in un clima di variabilità con possibilità di altre precipitazioni irregolari alternate a periodi asciutti e soleggiati e con temperature in nuova diminuzione.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.