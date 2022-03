Tornano i venti di burrasca: nel Brindisino un'altra giornata di maltempo

Venti da forti a burrasca per tutta la giornata di domani (mercoledì 9 marzo). Dopo un martedì all’insegna della pioggia battente, si preannuncia un’altra giornata di maltempo in Puglia. La Protezione civile regionale ha infatti diramato un’allerta meteo gialla per il vento, a partire da mezzanotte e per le successive 20 ore.

Stando alle previsioni di 3bmeteo, a Brindisi si prevede una “giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia”. “La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 869m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio forti e proverranno da Nord. Mare molto mosso”.