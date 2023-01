In arrivo pioggia e forte vento: allerta meteo gialla in tutta la Puglia

Addio alle temperature miti e al bel tempo in Puglia. Come già annunciato dai metereologi tra domani e martedì 10 gennaio si prevedono pioggie, vento e abbassamento delle temperature. La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla per tutta la Puglia a partire dalle 8 di domani per le successive 12 ore.

Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori interni della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Venti forti o di burrasca, invece, dai quadranti meridionali, tendenti a ruotare da ovest/nord-ovest con possibili mareggiate lungo le coste esposte.