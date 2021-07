Caldo africano in arrivo: da domenica temperature fino a 40 gradi

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a cura di 3bmeteo.com. Nel Brindisino afa alle stelle

Riceviamo e pubblichiamo un articolo sulle previsioni del tempo in Puglia nei prossimi giorni a curda di Federico Brescia di 3bmeteo.com

Dopo una fase meteorologica più fresca e instabile, al Sud Italia sta per tornare il temuto anticiclone africano. Le temperature dalla giornata di domenica sono previste in netto rialzo su tutto il Meridione. Caldo intenso che sarà duraturo, facendosi sentire per tutta la prossima settimana a causa di una nuova fiammata africana. Le temperature toccheranno i 40°C nelle ore centrali della giornata. Cieli soleggiati ma localmente disturbati dal passaggio di nubi alte con sabbia in sospensione che renderanno il cielo a tratti lattiginoso.

METEO BARI: attese giornate molto calde con afa alle stelle sul Capoluogo. Temperature in deciso aumento, massime anche fino a 41°C nell'immediato entroterra, tra 37 e 40°C sulla costa, minime che difficilmente scenderanno sotto i 27°C. Cielo soleggiato, a tratti lattiginoso per la presenza di sabbia in sospensione e nubi alte. Disagio fisiologico.

METEO BRINDISI: attese giornate molto calde con afa alle stelle. Temperature in deciso aumento, massime tra 36°C e 38°C, minime che difficilmente scenderanno sotto i 22-23°C. Cielo soleggiato, a tratti lattiginoso per la presenza di sabbia in sospensione e nubi alte. Disagio fisiologico.

METEO LECCE: attese giornate molto calde con afa alle stelle. Temperature in deciso aumento, massime tra 36°C e 38°C, minime che difficilmente scenderanno sotto i 23-24°C. Cielo soleggiato, a tratti lattiginoso per la presenza di sabbia in sospensione e nubi alte. Disagio fisiologico.

METEO FOGGIA: attese giornate molto calde con afa alle stelle. Temperature in deciso aumento, massime tra 38°C e 41°C, minime che difficilmente scenderanno sotto i 25-26°C. Cielo soleggiato, a tratti lattiginoso per la presenza di sabbia in sospensione e nubi alte. Disagio fisiologico.