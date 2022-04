Pasqua con il forte vento: allerta meteo gialla in tutta la Puglia

Allerta meteo gialla in tutta la Puglia dalla mezzanotte di domenica 17 aprile per le successive 24 ore. Come si legge in una nota diramata dalla Protezione civile si prevedono venti forti e burrasca dai quadranti settentrionali e possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Il maltempo per il weekend pasquale era stato annunciato anche dal metereologo di 3bmeteo.com in una nota diffusa nei giorni scorsi che riguardava tutta la Puglia: "Cambio della circolazione nella giornata di Pasqua, che si presenterà irregolarmente nuvolosa, con tratti di instabilità entro pomeriggio associati a brevi piovaschi. Venti in netto rinforzo dai quadranti N-No, con raffiche anche forti, e temperature massime in calo; valori diurni sin verso i 15-17°C. Tendenza a progressivo miglioramento nel tardo pomeriggio, con schiarite che avanzeranno via via più ampie. Pasquetta stabile, tra sole e qualche innocua nube, ma con venti forti dai quadranti N-No e clima diurno ancora fresco; massime di 13-15°C".