Maltempo arrivato: rischio di weekend pre Ferragosto sotto la pioggia

Il maltempo è arrivato anche in provincia di Brindisi e c’è il rischio concreto che non se ne vada almeno fino a domenica. La Protezione civile regionale ha infatti diramato un’allerta meteo gialla valida dalle ore 20 di oggi (venerdì 12 agosto) alle ore 20 di domani, per rischio idrogeologico per temporali, in tutta la regione. Si prevedono, in particolare, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderate.

Per quanto riguarda la provincia di Brindisi, già investita da temporali nella tarda mattinata odierna, i meteorologi di 3bmeteo.com prevedono, per domani, 5 millimetri di pioggia. “La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 22°C”. “I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso”.