Raffiche di scirocco in arrivo: allerta meteo gialla anche in provincia di Brindisi

BRINDISI – Un’allerta meteo gialla sarà vigente a partire dalle 8 di domani (sabato 25 febbraio) e per le successive 24/36 ore in provincia di Brindisi. Il bollettino è stato diramato nella giornata di oggi dalla Protezione Civile Puglia, per le province di Brindisi e Lecce, la Puglia centrale Adriatica e i bacini del Lato e del Lenne. In particolare si prevede la persistenza di venti da forti a burrasca da sud.

A parte le raffiche di scirocco, la giornata, stando alle previsioni di 3Bmeteo.com, sarà parzialmente soleggiata, salvo la presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima potrebbe toccare i 20 gradi. La minima potrebbe essere pari a 10 gradi.