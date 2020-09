Raffiche di burrasca: allerta arancione dalle ore 14 di venerdì

Un’allerta meteo arancione è stata diramata dalla Protezione Civile Puglia dalle ore 14 di domani (venerdì 25 settembre), per le 24/30 ore successive. In questo arco temporale, su tutta la Puglia, si prevedono venti di burrasca con raffiche di burrasca forte.

“Una nuova intensa circolazione depressionaria – si legge sul sito 3bmeteo.com - si approfondisce sulle regioni centro settentrionali dello Stivale estendendo nel suo contempo il raggio d'azione verso Sud. Avvio di giornata già nuvolosa sul Molise occidentale con il rischio di rovesci e temporali in estensione nel pomeriggio a Lucania e alta Puglia nonché in serata anche su restante Basilicata e Puglia centro meridionale. Venti moderati meridionali in rotazione ai quadranti sud-orientali”.

Nel Brindisino, in particolare, si prevedono raffiche di vento da sud fino a sfiorare i 60 chilometri orari a partire da venerdì sera, oltre a piogge e temporali che saranno il leit motive del week end.