Rischio temporali e venti di burrasca: allerta meteo anche nel Brindisino

La morsa del maltempo che stringe la Puglia non dovrebbe allentarsi fino alla giornata di venerdì (26 novembre). La Protezione civile regionale nella giornata odierna ha infatti diramato una doppia allerta meteo gialla, valida dalle ore 12 di giovedì e per le successive 24 ore, che riguarda sia il rischio di venti sud-orientali di burrasca, fino a burrasca forte, con possibili mareggiate lungo le coste, che quello di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.

In provincia di Brindisi, in particolare, come riportato dai meteorologi di 3bmete.com, per la giornata di domani si prevedono “Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 13 millimetri di pioggia”. “Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2298m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest”.