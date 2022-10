Puglia, una settimana nel segno dell'instabilità e del meteo variabile

Sulla Puglia ci aspetta una settimana decisamente variabile e a tratti instabile, come si evince dalle previsioni del meteorologo Federico Brescia di 3Bmeteo. Nella giornata di martedì cielo spesso nuvoloso con qualche pioggia residua al mattino tra il capoluogo e il Salento. Maggiori schiarite tra pomeriggio e sera in vista di un mercoledì ampiamente stabile e soleggiato su tutta la regione.

Giovedì torna qualche disturbo con un graduale aumento della nuvolosità e qualche pioggia o temporale sparso specie nelle aree interne. Più soleggiato sul litorale. Nel weekend le condizioni meteo tenderanno a migliorare per una rimonta anticiclonica da Ovest, garanzia di tempo stabile e assolato, sebbene sabato possa presentarsi il rischio di osservare ancora qualche residuo piovasco. Ventilazione in rinforzo da Nord nel weekend ma temperature nel complesso stazionarie, con le massime comprese tra 22 e 25°C, più fresco in costa. Per restare sempre aggiornati su eventuali cambiamenti vi invitiamo a seguirci sul sito o sulla app di 3Bmeteo.

Meteo Brindisi: qualche piovasco e molte nubi nella giornata di martedì, poi tempo in miglioramento con ampi spazi soleggiati per gran parte della settimana. Possibili ancora dei residui rovesci nelle aree più interne. Vento di Maestrale prevalente.Temperature massime tra 20 e 22.

Meteo Lecce: qualche piovasco e molte nubi nella giornata di martedì, poi tempo in miglioramento con ampi spazi soleggiati per gran parte della settimana. Possibili ancora dei residui rovesci solo giovedì pomeriggio. Vento di Maestrale prevalente. Temperature massime tra 21 e 23.

Meteo Bari: qualche piovasco e molte nubi nella giornata di martedì, poi tempo in miglioramento con ampi spazi soleggiati per gran parte della settimana. Possibili ancora dei residui rovesci nelle aree più interne. Vento di Maestrale prevalente. Temperature massime tra 20 e 22.

Meteo Foggia: qualche piovasco e molte nubi nella giornata di martedì, poi tempo in miglioramento con ampi spazi soleggiati per gran parte della settimana. Possibili ancora dei residui rovesci nelle aree più interne. Vento di Maestrale prevalente. Temperature massime tra 23 e 25.