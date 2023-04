Tombini saltati e allagamenti: temporale e grandine paralizzano la città

BRINDISI - Ha provocato disagi l'autentico nubifragio che a partire da mezzogiorno di oggi (domenica 16 aprile) si è abbattuto su Brindisi. Nel giro di pochi minuti si sono allagate numerose strade. Fra queste le "solite" via Torpisana e via Arturo Martini all'altezza dell'incrocio con viale Caravaggio, al rione Sant'Elia.

Situazione critica anche in via Provinciale an Vito e via Osanna, in prossimità del passaggio a livello, dove, come già accaduto in passato, gli allagamenti, dovuti anche all'intasamento dei tombini, mandano in tilt la circolazione. Problematiche causate anche dalla grandine, che ha imbiancato alcune strade. Alcuni avventori dello store Decathlon hanno dovuto aprire gli ombrelli, poiché pioveva all'interno.