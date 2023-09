Attanasi replica al Pd: "Ecco come stiamo mettendo in pratica il programma di governo"

Domenico Attanasi, vicesindaco di Francavilla Fontana con delega a Urbanistica, Politiche abitative, Contenzioso e Politiche comunitarie, risponde alle critiche all’operato dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Denuzzo mosse ieri dal Pd (leggi l'articolo), altra forza di maggioranza, attraverso una nota in cui illustra quanto finora è stato fatto nell’ambito delle sue deleghe. Di seguito il comunicato di Attanasi.

A proposito di “mettere in pratica il programma di governo” e “porre rimedio alle numerose problematiche che frenano lo sviluppo della città”, reputo doveroso nei confronti dei cittadini fare pubblicamente il punto della situazione amministrativa relativa alle deleghe di urbanistica, politiche abitative e contenzioso dopo tre mesi e mezzo (giugno – luglio – agosto – settembre) dall’insediamento dell’amministrazione Denuzzo bis.

Urbanistica

Attualmente l’Ufficio è sottodimensionato con il Dirigente in condivisione con il Comune di Ostuni da più un mese e un funzionario in uscita. Tuttavia è stato già adottato l’atto propedeutico al reclutamento di una nuova figura dirigenziale a tempo pieno (ex art. 110) ed è in programma l’assunzione di almeno un altro funzionario tecnico.

Il prossimo 28 settembre approderà in Consiglio Comunale il Regolamento Edilizio che successivamente sarà sottoposto all'iter previsto dalla LR 11/17; Dopo la chiusura della Conferenza dei Servizi sul Pug, l'Ufficio di piano ha recepito le indicazioni e adeguato il documento alle prescrizioni regionali. In questa fase gli Uffici comunali stanno verificando la conformità. Al termine i tecnici potranno mettersi al lavoro sulla Vas, ossia la Valutazione Ambientale Strategica che, a sua volta, dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nel Pug.

ZONA PIP. L’Amministrazione è costantemente presente al tavolo delle Zes. Inoltre, archiviata la variante alle norme tecniche di attuazione del PIP e completata la riapprovazione del PIP con la reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio, stiamo lavorando all’aggiornamento urbanistico dell’area per liberare i lotti interclusi che potranno essere usati dalle imprese. Per avviare quest’iter sono

già state stanziate 250 mila euro. Secondo alcune stime grazie a questa operazione sarà possibile liberare 38 nuovi lotti.

CENTRO DI CARICO INTERMODALE. Abbiamo già avviato una nuova consultazione preliminare di mercato che prevede anche l'ipotesi di vendita del compendio immobiliare.

ZONA ASI. L’Amministrazione è presente al tavolo del Contratto di Fiume, un’opera ambiziosa che dovrebbe portare entro tempi ragionevoli alla realizzazione delle opere necessarie per la messa in sicurezza dai rischi di allagamenti e la conseguente mitigazione del rischio idraulico nella zona ASI con possibilità di insediamento di nuove imprese.

AREA Mercatale. Gli uffici hanno affidato ad uno Studio professionale altamente specializzato nella materia le attività connesse alla procedura espropriativa. Siamo in attesa degli esiti di questo importante lavoro.

Politiche abitative

Nuovi alloggi Erp nel rione Peschiera. Sono in procinto di iniziare i lavori per la realizzazione di un condominio nel Rione Peschiera. È atteso a giorni l’avvio del cantiere.

Sta per essere costituita la commissione che sarà deputata ad istruire le 118 domande di assegnazione pervenute e a formare la relativa graduatoria degli aventi diritto agli alloggi Erp.

Entro il 31 dicembre si concluderanno i lavori per la realizzazione di un condominio solidale in forma sperimentale di co-housing con market solidale e spazi di co-working in via Abbadessa - Pietro di Castri. A breve daremo indirizzo agli uffici per la gestione dell'immobile e dei servizi annessi.

Contenzioso

L’Ufficio Legale interno opera a regime e non risultano disfunzioni o difficoltà. Nella gestione del contenzioso di non particolare complessità viene posta sempre una particolare attenzione alla possibilità di definire bonariamente le controversie, all’esito di una adeguata prognosi e con l’obiettivo di fare conseguire al Comune un risparmio di spesa in punto di minori uscite per risarcimenti e spese legali.

Per quanto riguarda la delega alle politiche comunitarie, allo stato la stessa è di fatto assorbita, per ovvi motivi, dalla delega al Pnrr di competenza di un assessore del Partito Democratico.