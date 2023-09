Servizi sociali, alcuni bandi in scadenza potrebbero essere prorogati

BRINDISI - Alcuni servizi sociali di competenza del Comune di Brindisi verso la proroga: stando a indiscrezioni l'indirizzo dell'Amministrazione - per quei servizi a competenza esclusiva dell'ente, in quanto altri rientrano nella gestione del consorzio con San Vito - sarebbe quello di concedere le proroghe, onde evitare i tempi tecnici di una gara che potrebbero lasciare tali servizi sguarniti, causando problemi all'utenza. Intanto, in data odierna (mercoledì 13 settembre 2023) si è tenuta l'audizione della Commissione consiliare dei servi sociali del Comune di Brindisi, convocata dal presidente Ercole Saponaro, alla presenza dell'assessore ai Servizi sociali Antonio Pisanelli.

Anche la Fismic Confsal ha partecipato all'audizione con una delegazione guidata dal segretario territoriale di Brindisi, Davide Sciurti. Quest'ultimo, durante la riunione, ha affermato un giudizio positivo generico riguardo ai servizi di integrazione scolastica: "Il servizio finalmente quest'anno è partito senza ritardi, grazie all'impegno dell'amministrazione e della cooperativa San Bernardo, affidataria della gara da febbraio scorso, la quale in pochissimi giorni si è attivata per abbinare gli/le educatori/trici ai ragazzi". Il sindacalista tuttavia non dimentica di evidenziare le criticità ancora esistenti riguardo alla presentazione di alcune domande: "Sembrerebbe che alcune domande effettuate da parte di utenti storici non siano state inoltrate o pervenute, cosa che rischierebbe di bloccare la fruizione dei servizi di integrazione scolastica degli utenti interessati".

Sciurti si è soffermato anche su altri aspetti: "Per ciò che concerne gli altri servizi (Adi-Sad, Cag -Città dei ragazzi, Centro anziani e altri), i bandi o sono già scaduti o sono in regime di proroga ma in scadenza a giorni. Come Fismic Confsal abbiamo richiesto che si dia continuità al servizio con ulteriori proroghe tecniche, onde evitare che il problema si riverberi sugli utenti e sui lavoratori. Inoltre, riteniamo essenziale, una volta superata la criticità sul Consorzio Ambito Brindisi e San Vito e individuato il commissario che dovrà guidare l'ente pubblico, che l'amministrazione comunale avvii un'analisi e uno studio tra costi e benefici, per verificare la possibilità di internalizzare, tramite procedure previste dalle norme di riferimento degli enti pubblici, tutte quelle figure professionali che potrebbero efficientare la macchina dei servizi sociali".

In definitiva, conclude il sindacalista: "Siamo soddisfatti dell'incontro odierno voluto dal presidente Saponaro, il quale ringraziamo per la grande sensibilità e voglia di avviare momenti di partecipazione aperti, e auspichiamo che tali momenti di incontro si possano riproporre con periodicità, al fine di monitorare lo stato di avanzamento dei vari servizi. Il coinvolgimento di tutte le parti sociali, se contraddistinto da dialogo e sinergia, può portare al miglioramento delle criticità ancora presenti e ad un reale beneficio per i cittadini e i lavoratori, e, per raggiungere questo obiettivo, la Fismic Confsal continuerà a lavorare".