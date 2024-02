Settore Ambiente: avvicendamento fra dirigenti deciso dal sindaco Marchionna

BRINDISI – Gelsomina Macchitella prende il posto di Mario Marino Guadalupi alla guida del settore Ambiente ed igiene urbana, Paesaggio e demanio costiero del Comune di Brindisi. L’avvicendamento è stato deciso dal sindaco Giuseppe Marchionna, con un decreto pubblicato oggi (martedì 13 febbraio) sull’albo pretorio.

Guadalupi è approdato due anni fa al comune di Brindisi, tramite graduatoria del concorso per il ruolo di dirigente del settore legale. Nel febbraio 2022, a seguito del trasferimento dell’ingegnere Francesco Corvace presso la regione Puglia, Guadalupi ha dato la propria disponibilità a ricoprire temporaneamente l’incarico di dirigente del settore Ambiente, in considerazione dell’esperienza accumulata nel contenzioso ambientale della Provincia di Brindisi, dove aveva prestato servizio. Nel frattempo si sono allungati i tempi per il passaggio alla civica avvocatura, che si è concretizzato solo lo scorso settembre.

Negli ultimi mesi Guadalupi ha seguito la procedura di gara europea per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. L'aggiudicazione dell'appalto alla ditta Teorema di Acquaviva delle Fonti è stata al centro di un contezioso davanti al Tar di Lecce, che nei giorni scorsi ha bocciato il ricorso presentato dalla Teknoservice di Torino. In estate era stato già respinto un analogo ricorso presentato da un'altra ditta in gara.

Ora il passaggio di consegne con Gelsomina Macchitella, già dirigente del settore Programmazione economica e sviluppo, preceduto da una nota con cui Guadalupi, lo scorso 5 febbraio, si è rimesso alla valutazione dell’ente circa la propria posizione professionale presso i settori Ambiente e Legale, di cui resta dirigente. Anche l’incarico di Macchitella, ad ogni modo, è ad interim, in attesa della nomina di un nuovo dirigente a tempo determinato, nell’ambito della programmazione del fabbisogno del personale 2023/25 approvato di recente.

Luperti e Greco: "Il sindaco faccia chiarezza"

Sull’avvicendamento intervengono i consiglieri comunali d’opposizione Pasquale Luperti e Michelangelo Greco, che chiedono “chiarezza, non fosse altro per la gravità dei problemi legati alla gestione di servizi particolarmente delicati come quello della raccolta dei rifiuti solidi urbani”.

I consiglieri sollevano vari interrogativi, fra cui: “Perché scaricare responsabilità così gravi alla dottoressa Macchitella senza attendere la nomina di un dirigente con esperienza nel settore ambiente? Perché far affrontare ad una professionista a digiuno di competenze nel settore le tante inadempienze riscontrate in questi mesi nel settore-rifiuti? Su questi dubbi – concludono - aspettiamo risposte convincenti che vadano oltre il contenuto di un decreto sindacale”.

