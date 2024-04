Forza Italia Brindisi: ecco la squadra del nuovo coordinamento provinciale

BRINDISI – Si sono ufficialmente conclusi nei giorni scorsi i lavori per la formazione del nuovo coordinamento provinciale di Forza Italia, per quanto riguarda il Brindisino. "Presentiamo al territorio una squadra di professionisti", è stato il primo commento a caldo della coordinatrice provinciale Laura De Mola che, ringraziando tutti i nuovi membri del coordinamento, ha augurato loro un buon lavoro "nel solo interesse - ha sottolineato la coordinatrice - di tutta quanta la nostra meravigliosa terra".

Laura De Mola sarà affiancata dai due vicepresidenti Livia Antonucci, assessore al Bilancio del Comune di Brindisi, e Giovanni Gianfreda, consigliere comunale della città di Ceglie Messapica. Ratificata inoltre la nomina dei nuovi delegati di comune: Teodoro Galluzzo per la città di Brindisi, Renzo De Leonardis per il comune di Fasano e Maria Pecere per Ostuni.

Di seguito le nuove nomine che vanno a concludere il quadro di composizione del nuovo coordinamento provinciale: Caterina Cozzolino, membro esecutivo segreteria e responsabile provinciale del settore organizzazione; Nicola Didonna, membro esecutivo segreteria; Gianluca Quarta, membro esecutivo segreteria; Nicola Semeraro, responsabile provinciale del settore enti locali; Alessio Curto, responsabile provinciale del settore dipartimenti; Marco Mancini, responsabile provinciale del settore comunicazione; Pierdonato Costa, responsabile provinciale del settore formazione; Alessandra Pennella, responsabile provinciale adesioni; Claudio De Masi, responsabile provinciale amministrazione e tesoreria.

Ai nuovi membri del coordinamento sono giunti anche gli auguri dell'onorevole Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia, che ha ringraziato Laura De Mola per il lavoro svolto e per la composizione della nuova squadra ed ha chiesto a tutti la massima partecipazione ed il massimo impegno soprattutto in vista delle imminenti sfide elettorali.