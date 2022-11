Francavilla Fontana, il futuro di via Roma in un Consiglio Comunale monotematico

FRANCAVILLA FONTANA - Lunedì 14 novembre alle ore 8.00 in adunanza di prima convocazione e martedì 15 novembre alle ore 16.00 in adunanza di seconda convocazione si riunirà in sessione straordinaria, monotematica e aperta il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana. Al centro della discussione ci sarà la nuova configurazione della viabilità di via Roma al termine dei lavori di sistemazione del basolato.

Al Consiglio Comunale sono stati invitati a prendere la parola i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle associazioni sindacali e del Comitato degli esercenti del centro cittadino. Giunta, consigliere e consiglieri dovranno esprimersi sulle due principali ipotesi attualmente sul tavolo: la pedonalizzazione della strada o la creazione di una zona a traffico limitato.

Questa seduta del Consiglio Comunale si svolgerà in una rinnovata aula consiliare. In questi giorni l’Amministrazione Comunale ha concluso i lavori di ammodernamento delle tecnologie che renderanno maggiormente trasparenti e accessibili i lavori dell’assise cittadina.

Tra le principali novità spiccano un rinnovato sistema di ripresa televisiva per la diretta streaming, l’introduzione del sistema di votazione elettronica e un nuovo impianto audio. I lavori saranno trasmessi in diretta video streaming