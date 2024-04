Cambio della guardia nel Pd francavillese: Giuseppe Bruno è il nuovo segretario

FRANCAVILLA FONTANA - Il 25 marzo scorso si è tenuta l'assemblea del circolo cittadino del Partito Democratico di Francavilla Fontana, in seguito alle dimissioni del segretario Carmine Sportillo - attuale assessore della Giunta Denuzzo bis - dalla carica ricoperta per oltre cinque anni. Gli iscritti, all'unanimità, hanno eletto segretario reggente Giuseppe Bruno, figura che, nonostante la giovane età, può vantare una lunga militanza nel partito e una comprovata esperienza politica.

Carmine Sportillo, attuale assessore comunale alle Attività produttive e Marketing territoriale, nella sua relazione di fine mandato ha voluto rivendicare i risultati ottenuti dal Partito Democratico in questi anni, "capace di rialzarsi dopo la sconfitta alle amministrative del 2018, con l’elezione di Maurizio Bruno alle regionali del 2020 e la vittoria alle amministrative di maggio 2023".

Dal Pd cittadino si rivendica di aver contribuito "in maniera determinante alla costruzione di un campo progressista credibile e di un programma di governo all'altezza del futuro di Francavilla Fontana. Una scelta di serietà verso la città che è stata premiata dagli elettori con la rielezione al primo turno del sindaco Antonello Denuzzo e Pd partito più suffragato con 3.995 preferenze".

Un risultato che ha consentito al circolo di Francavilla di eleggere sette consiglieri comunali e di poter contare su due assessori nella giunta Denuzzo e che "impone alla nostra comunità politica il compito di lavorare pancia a terra, giorno per giorno, per attuare l'ambizioso programma di governo del centrosinistra. Giuseppe Buno possiede senz'altro le necessarie qualità umane e politiche per poter traghettare il Partito Democratico di Francavilla in questi anni verso nuovi ed entusiasmanti traguardi", chiosano dal partito.