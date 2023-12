Fratelli d'Italia espelle Roberto Quarta e conferma la fiducia al sindaco Marchionna

BRINDISI - Fratelli d’Italia espelle Roberto Quarta dal proprio gruppo consiliare e conferma il l'appoggio al sindaco Marchionna. I cinque consiglieri di FdI che non avevano partecipato alla parte iniziale della seduta odierna del consiglio comunale (leggi l'articolo), facendo mancare il numero legale, sono entrati in aula dopo la ripresa dei lavori.

Inizialmente ha preso la parola la capogruppo Maria Lucia Vantaggiato, che ha annunciato la decisione di escludere Roberto Quarta, unico esponente del gruppo consiliare presente in avvio dei lavori, dal partito, con decorrenza da oggi. Con lo stesso Quarta, del resto, vi erano state già altre divergenze nell’ambito del partito. Evidenti in particolare le frizioni con il commissario provinciale Luigi Caroli, di cui Quarta, nei giorni scorsi, aveva chiesto le dimissioni.

Poi Cesare Mevoli ha riferito che in mattinaia si è svolta una riunione di partito, al termine della quale si è deciso di confermare la fiducia al sindaco. “Sapete benissimo - afferma Mevoli - che noi siamo un gruppo che dà e chiede rispetto. Stiamo cercando di fare in modo che tutto possa andare per il meglio. Se qualcuno si è preoccupato della nostra assenza, intendiamo rassicurare tutti. Non chiediamo incarichi e non chiediamo null’altro che il rispetto dell’impegno che il centrodestra ha preso con gli elettori. Crediamo che il programma di governo vada portato avanti fin in fondo. Dobbiamo verificare se questo programma lo stiamo portando avanti o se si può scantonare. Nessuna preoccupazione- conclude Mevoli – noi ci siamo. Vogliamo continuare a essere parte integrante di questa maggioranza”.

La replica di Roberto Quarta

Quarta replica alla decisione dell'espulsione, appresa in aula. “Il gruppo consiliare non può espellere nessuno”. Quarta spiega di non aver acquisito ancora alcun documento ufficiale relativo alla sua espulsione. “Qui il partito - afferma - si intende come se fosse un condominio: una proprietà personale, cercando di contrastare ogni mia iniziativa”. “Non ho avuto assegnazioni di qualsiasi genere – prosegue Quarta – questo è uno stimolo in più per fare il consigliere comunale nei confronti di questa città. Mi danno ancora la forza di andare a fondo di alcune questioni che avevo iniziato a verificare. Qualcuno ne pagherà le conseguenze di fronte agli organi preposti".