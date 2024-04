Villa Castelli, il sindaco Barletta ci riprova: "Scendo nuovamente in campo"

VILLA CASTELLI – Giovanni Barletta annuncia la sua ricandidatura a sindaco di Villa Castelli, per il secondo mandato. Lo ha fatto con un post pubblicato ieri (sabato 6 aprile) sul suo profilo Facebook.

“Sono felice e onorato - scrive Barletta- di essere stato per questi cinque anni il vostro sindaco. Abbiamo fatto tante cose insieme, altre sicuramente saranno da migliorare nei prossimi anni. Sono certo, però, di aver messo in campo sempre il massimo dell'impegno per il bene della nostra comunità e per rendere Villa Castelli sempre più bella, più accogliente, più al passo con i tempi: una città inclusiva, con i valori del dialogo, dello stare insieme, dell’amicizia. Una città di cui siamo orgogliosi”.

“Tutti insieme -prosegue Barletta- siamo una grande squadra: per l'affetto che mi lega a voi concittadini, ai miei collaboratori, al territorio, ho deciso perciò di scendere nuovamente in campo. Voglio continuare, con voi e con i vostri suggerimenti, a portare avanti i progetti in cantiere e migliorare sempre di più la nostra città. Lo avevo promesso e lo dico ancora oggi: ‘Sarà bellissima’”.

