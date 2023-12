Il consiglio comunale sceglie la nuova garante per le persone disabili

BRINDISI - Giuseppina Scarano, ex dirigente della struttura della comunicazione ed informazione istituzionale dell’Asl Brindisi, è stata nominata garante delle persone disabili del Comune di Brindisi. Questo l’esito della votazione che si è svolta ieri mattina (giovedì 21 dicembre) durante la seduta del consiglio comunale, dopo che nella seduta del 28 luglio era stata deliberata l’istituzione di questa figura con adozione di relativo regolamento.

“Questa designazione – si legge in una nota del gruppo consiliare e della segreteria cittadina del Partito repubblicano italiano - rappresenta un importante passo avanti nel campo della tutela dei diritti dei cittadini ed in particolare di quelli meno fortunati”.

“Il Partito Repubblicano Italiano - proseguono i repubblicani - è particolarmente orgoglioso della circostanza che si sia arrivati a questo risultato visto che la nomina del Garante delle persone disabili era uno dei punti programmatici contenuti nel documento consegnato dal partito repubblicano italiano all’allora candidato sindaco Marchionna nel momento in cui decidemmo di sostenere la sua candidatura”.

“La circostanza, poi, che la scelta della persona da designare a questa importante carica sia avvenuta alla unanimità, come è già stato per l’approvazione del regolamento, e che si sia indirizzata sulla dottoressa Giuseppina Scarano, persona di grande levatura morale e con un curriculum ineccepibile, testimonia come il consiglio comunale abbia voluto privilegiare il merito e le competenze rispetto alle appartenenze”.