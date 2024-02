Il futuro di Cerano, Fitto: "È un tema che affronteremo con Enel"

Il futuro del sito di Cerano. “Lo vedremo: è un tema che si affronterà anche con chi ha attualmente un ruolo nel sito di Cerano. Sono scelte a livello industriale che il governo affronterà in modo organico e generale”. Il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto, ha sfiorato anche la questione riguardante il futuro della centrale Enel Federico II di Cerano, a margine del congresso provinciale di Fratelli d’Italia che si sta svolgendo presso l’hotel Nettuno.

L’esponente dell’esecutivo retto dalla premier Giorgia Meloni è arrivato all’appuntamento brindisino dopo aver partecipato al congresso provinciale di FdI di Lecce. Prima di lui, a Brindisi, era intervenuto anche il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato.

Fitto rimarca i buoni risultati ottenuti dal governo sul fronte del Pnrr, le cui risorse serviranno anche a frenare l’esodo di occupazione. “E’ evidente – afferma Fitto -. che al di la di quello che si raccontava sul fatto che il Pnrr non fosse modificabile, il nostro paese oggi ha raggiunto una serie di risultati. Siamo gli unici ad aver ottenuto il pagamento della quarta rata. Sono 12 miliardi di risorse che vanno a tutto il mondo delle imprese”.

Riguardo alla protesta degli agricoltori, Fitto parla delle risposte già date dal governo. “Nel Pnrr – afferma- c’erano circa 5 miliardi per il mondo agricolo. Con la nostra rimodulazione fatta entro lo scorso mese di dicembre, le risorse sono aumentate a 8 miliardi”. A detta di Fitto, inoltre, le legittime proteste “sono finalizzate e indirizzate a livello europeo, non nazionale”. “Il nostro governo ha fatto delle scelte importanti”. “Bisogna fare la differenza fra le proteste in alcuni paesi e l’Italia, dove abbiamo dato delle risposte efficaci dal punto di vista delle risorse”. Infine Fitto ha rimarcato come sul tema Pnrr vi sia massima condivisione fra le forze del governo.

