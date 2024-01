Lariccia: "Orgoglioso del lavoro svolto in Provincia, continuerò a battermi per il territorio"

Riceviamo e pubblichiamo la risposta del consigliere di opposizione Michele Tommaso Lariccia alle riflessioni del gruppo "Uniti per Rizzo sindaco" riguardo alla sua nomina nell'esecutivo della Provincia di Brindisi. Lariccia ha ricevuto le deleghe alla Viabilità e all'Edilizia scolastica della 'Zona Sud' del territorio, nonostante occupi i banchi dell'opposizione

Il gruppo "Insieme per Rizzo Sindaco" prima di esprimere valutazioni sul mio operato in Provincia dovrebbe ringraziare il sottoscritto per il risultato personale raggiunto nelle varie competizioni elettorali a San Pietro Vernotico, senza il quale non ci sarebbe stato alcuno spazio per eventuali ricorsi elettorali. Successivamente si sarebbe dovuto congratulare anche per il risultato elettorale raggiunto all'ultima competizione per il rinnovo del Consiglio Provinciale, ma evidentemente il fatto che il sottoscritto risulti essere il consigliere più suffragato del centrodestra brindisino a qualcuno è andato di traverso.

Detto ciò ritengo che certe affermazioni non abbiano alcun senso ancora più se prodotte da chi da Consigliere provinciale di maggioranza, con Pd e Sel, in passato, non ha portato alcun risultato al territorio di appartenenza.

Per quanto mi riguarda sono orgoglioso del lavoro svolto in Provincia in questi due anni, sono e rimango un consigliere di "Forza Italia " e di opposizione, ma a differenza di Rizzo, attraverso la delega, continuerò quotidianamente a battermi per il territorio, con i fatti e non con le parole, che è per quanto mi riguarda l'unica cosa che conta e che interessa ai cittadini, piaccia o non piaccia a "Insieme per Rizzo Sindaco".