Deleghe Provincia: "Ancora qualcuno si chiede la ragione della sfiducia nei partiti?"

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione di "Uniti per Rizzo sindaco" sulla delega alla Viabilità e all'Edilizia scolastica della 'Zona Sud' del territorio al consigliere provinciale di opposizione Tommaso Michele Lariccia (Forza Italia). Una decisione su cui si sono già espressi altri esponenti di centrodestra (qui l'articolo). Laricchia, già consigliere comunale di opposizione a San Pietro Vernotico, fa parte dell'opposizione anche al Consiglio provinciale, ma di fatto è entrato a far parte dell'esecutivo guidato dai suoi avversari politici. Scelta, che egli stesso, ha definito del tutto personale e non politica.

A volte è di difficile comprensione ciò che, politicamente, non ha, almeno in apparenza, ragione di essere. Il componente di Forza Italia approverà insieme alla restante giunta provinciale di sinistra ogni deliberato e scelta politica strategica, ma poi, in consiglio, sembra debba spostarsi tra i banchi dell’opposizione e votare contro il suo stesso provvedimento: giudicate voi. Come 'assessore' in quota al centro sinistra, concorda a titolo personale gli indirizzi ed esegue i deliberata, poi, secondo le dichiarazioni rese dai segretari politici, li contesterà, perché eletto nelle file dell’opposizione, insieme ai consiglieri eletti da Lega e Fdi (per quest’ultimo il consigliere in quota al sindaco Saccomanno).

A proposito di Fdi: forse si è voluto emulare Caroli che, come segretario provinciale di Fdi, sostiene l’amministrazione Pd e Movimento cinque stelle in San Pietro Vernotico, in danno del centro destra, ma poi, non avendo eletto nessun suo rappresentante in Provincia (del resto la inutilità del suo appoggio alla coalizione a San Pietro è evidente: non uno dei 12 consiglieri della maggioranza di sinistra che Governa San Pietro Vernotico ha votato il candidato di Caroli, al quale mancava, probabilmente, un solo voto per essere eletto), contesta agli altri di aver agito allo stesso suo modo? Certamente dignitosi sono quei sindaci che, pur essendo, per quel che consta, espressione di centro/destra, si sono candidati nella lista del presidente Matarelli, e quindi hanno scelto da subito con chi collaborare.

Si sono candidati rischiando in proprio, ottenendo consensi personali per il progetto, senza infingimenti, con lealtà verso gli elettori. Non si può dire la stessa cosa di chi, invece, si candida e viene eletto con i voti di partiti di centro destra che non appoggiano il presidente Matarrelli, ma poi accetta, contro la volontà del partito, la 'carica assessorile', cambiando schieramento, a quanto pare a titolo personale, perché il partito è stato solo il mezzo. Come avvenuto in occasione della scorsa tornata elettorale. Faccio fatica ad immaginare che il sindaco Marchionna ed i consiglieri di Forza Italia abbiano votato il loro rappresentante in Provincia perché candidato “a titolo personale”, e non già per indicazione del partito. A conti fatti Marchionna e company hanno fatto squadra, per Matarrelli, con i tre consiglieri dell’amministrazione Argentieri, ringraziati, per l’appoggio, dal consigliere di Forza Italia, durante i lavori del Consiglio Comunale. Come già verificatosi quando, a parti inverse, l’attuale sindaco Argentieri ha pubblicamente ringraziato Caroli per aver sostenuto la sua coalizione durante le scorse elezioni amministrative.

Tutti insieme, appassionatamente: occorre prendere atto che è il nuovo modello politico sposato da una parte del centrodestra in Provincia di Brindisi. Un’ultima valutazione: il segretario provinciale di Forza Italia ha dichiarato che la collaborazione del suo eletto non è con il centro destra, ma legata a scelte personali. Nessuna apertura politica quindi. Il presidente Matarrelli, nello scegliere gli assessori, anche a titolo personale, evidentemente, ha ritenuto che tra le file delle due liste del centrosinistra non vi fossero persone altrettanto meritevoli, a livello politico e personale.