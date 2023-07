Melpignano è il nuovo commissario del movimento civico "Con" per la provincia di Brindisi

OSTUNI - È l’ostunese Angelo Melpignano il nuovo commissario del movimento "Con" in provincia di Brindisi. La nomina è stata affidata nelle mani dell’ingegner Melpignano dal segretario regionale del movimento civico, Michele Boccardi. L’attenzione particolare da parte del segretario regionale Michele Boccardi sarà sulla situazione in cui versa la provincia di Brindisi: "Il territorio di Brindisi - afferma Boccardi in conferenza stampa - ha bisogno di particolare attenzione e il nostro movimento civico con il presidente Emiliano, puntano molto sulla figura di Angelo Melpignano per rilanciare l’attività politica in tutti i comuni della provincia".

"Ammetto - prosegue il coordinatore regionale di Con - che negli ultimi anni la provincia di Brindisi è stata un po' trascurata, questo non deve più accadere. Angelo Melpignano è la migliore figura e risorsa che si possa oggi avere per rilanciare l’attività politica sul territorio brindisino". Soddisfatto della nomina il neo coordinatore Angelo Melpignano: "Ho raccolto con piacere l’incarico che mi è stato affidato dal segretario regionale. Sono lieto di svolgere questo ruolo di commissario in questa prima fase di avvio della attività del movimento nelle province pugliesi, per questo metterò a disposizione del movimento civico tutto il mio baglio politico-amministrativo accumulato durante gli anni scorsi".