Mesagne, cambio di consiglieri comunali: Sharon Capodieci subentra a Gino Vizzino

MESAGNE - La città ha una nuova consigliera comunale. Si tratta di Sharon Capodieci, che prende così il posto del dimissionario Gino Vizzino. Attiva professionalmente nel campo sindacale, Capodieci ha studiato presso l'università degli studi di Camerino. Alle elezioni del 2019 si candidò proprio nella "Lista civica Vizzino" in sostegno all'attuale sindaco Toni Matarrelli.

Nella giornata di oggi (4 gennaio) è stata accolta dal primo cittadino presso il suo studio per ricevere gli auguri di buon lavoro. L' incarico durerà qualche mese fino alla primavera del 2024, periodo in cui si terranno le prossime elezioni amministrative per rinnovare il Consiglio comunale.

Sharon Capodieci arricchisce il numero di donne che compongono l'assemblea. Siedono già tra i banchi dell'assise comunale la consigliera Rosanna Saracino ed i due assessori Mariateresa Saracino e Anna Maria Scalera.

Gino Vizzino si dimette per motivi personali e strettamente privati. Ha comunicato la scelta nel corso dell'ultimo consiglio comunale del 29 dicembre, sorprendendo anche qualche suo collega. Tutta l'assemblea gli ha tributato un ringraziamento per il servizio speso in favore della comunità mesagnese.

Probabilmente si tratta di un addio alla politica attiva. Volto storico delle lotte sindacali del mondo agricolo, Vizzino è segretario Uila di Uil. Nel 2002 si candidò alla carica di sindaco di Mesagne contro Mario Sconosciuto, uscendone perdente. Poi è rimasto stabilmente in Consiglio comunale risultando sempre tra i primi eletti.