Mesagne: Fratelli d'Italia sceglie il candidato sindaco che sfiderà Matarrelli

MESAGNE - Un medico serio e stimato a Mesagne, Vincenzo Lotesoriere. È questo l’identikit del candidato sindaco scelto da Fratelli d’Italia da contrapporre al primo cittadino uscente Toni Matarrelli. Possibilità, ora diventata certezza, anticipata già questa mattina da BrindisiReport (leggi l'articolo).

Una candidatura fortemente voluta dal presidente provinciale e consigliere regionale del partito, Luigi Caroli.

“Lotesoriere è un medico specializzato nelle emergenze – sostiene Caroli – ed è quello che serve a Mesagne, dove il centrosinistra governa da tempo in modo quasi ‘padronale’, come se la città fosse più cosa loro che di tutti i cittadini. Vincenzo ha le qualità professionali e umane per prendersi cura di tutti i mesagnesi in tutti i sensi. A lui e a tutti i candidati consiglieri comunali della lista Fratelli d’Italia il mio in bocca al lupo”.

