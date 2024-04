Emissioni sonore nelle ore della movida: "Al vaglio un nuovo regolamento comunale"

BRINDISI - Un nuovo regolamento in materia di emissioni rumorose. Il tema è al vaglio della commissione Ambiente del comune di Brindisi, che si è riunita nella giornata di oggi (martedì 16 aprile). A sollevare la questione è stato il consigliere comunale Mario Borromeo (Fratelli d’Italia). “Si è lavorato intensamente in questi mesi sull'argomento - afferma Borromeo - e ritengo opportuno informare ed anticipare ai colleghi presenti che è al vaglio degli uffici tecnici un nuovo regolamento per il controllo delle emissioni rumorose, disciplina delle deroghe acustiche e dei procedimenti amministrativi per eventi e spettacoli redatto con l'ausilio di esperti del settore”.

“Sarà dovere del sottoscritto e di tutta la maggioranza – afferma ancora Borromeo - scontare i passaggi e confronti necessari e discuterli nelle sedi opportune e nelle commissioni consiliari preposte, prima dell'approdo in consiglio comunale".

Borromeo rimarca della “lacune normative della Città di Brindisi su questa materia” che “hanno provocato negli anni precedenti diversi disagi, problemi e gravi criticità, rendendo difficile la convivenza di due diritti fondamentali, quello al lavoro e quello alla quiete pubblica”. “Sono convinto che questo strumento – sostiene ancora il consigliere comunale - strutturato in maniera differente da un classico regolamento sull'inquinamento acustico, fungerà da arbitro anche nei rapporti tra esercenti e residenti del centro storico, semplificherà gli iter procedurali e tutelerà il settore dell'intrattenimento, rendendo questa città più appetibile agli investimenti”.

“La burocrazia nel nostro paese – conclude Borromeo - non è mai stata celere, ma si sta facendo il massimo per concludere il tutto entro la stagione estiva, con la massima collaborazione della maggioranza, della Giunta, del sindaco, dei dirigenti e funzionari comunali, che colgo l'occasione per ringraziare. Mi auspico che non vi siano ostruzionismi, perché questa Città ha bisogno di risposte e fatti concreti".

