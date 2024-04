Il periodo della pandemia visto con gli occhi del ministro: a Brindisi Roberto Speranza

BRINDISI - Sabato 13 aprile, alle ore 17.00, a Brindisi presso la sala Gino Strada di Palazzo Nervegna, si terrà la presentazione del libro "Perché guariremo" di Roberto Speranza, figura centrale nella lotta alla pandemia da Covid-19. L'evento sarà un'occasione per addentrarsi nelle retrovie delle decisioni cruciali assunte durante uno dei periodi più turbolenti della storia recente.

All'incontro, che sarà moderato da Elisa Mariano, parteciperanno Salvatore Giuliano (già sottosegretario al Miur), Loredana Capone (presidente del Consiglio Regionale), Toni Matarrelli (presidente della Provincia), Maurizio De Nuccio (direttore generale Asl Brindisi) e Francesco Rogoli (segretario provinciale del Partito Democratico). Sarà presente anche l'autore Roberto Speranza, per un contributo al dibattito sulla sanità pubblica italiana.

Il libro, una testimonianza dalla linea del fronte, racconta la storia del Covid-19 e delle strategie messe in atto per affrontarlo. Speranza conduce il lettore attraverso i mesi critici che hanno segnato profondamente la vita di tutti, dalle prime fasi dell'epidemia fino alla campagna vaccinale che ha finalmente portato sollievo.

Il racconto in prima persona degli anni da ministro non è solo un saggio, ma una testimonianza di quei giorni. Recita una nota della federazione del Pd Brindisi: "In un momento in cui si avvertono segnali preoccupanti di una possibile contrazione degli investimenti nella sanità, il messaggio di Speranza risuona ancora più forte: valorizzare il personale sanitario e difendere la sanità pubblica è cruciale per il futuro del Paese".