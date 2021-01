Renzi annuncia le dimissioni del ministro Bellanova

Era nell'aria. La crisi è stata confermata in conferenza stampa. Matteo Renzi ha annunciato oggi pomeriggio (mercoledì 13 gennaio): Italia Viva non fa più parte della compagine di Governo. E ha anticipato anche le dimissioni delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto, "così come annunciato in una lettera al premier Conte".

Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole, è originaria di Ceglie Messapica e ha 62 anni. A meno di clamorose sorprese, è finità così la sua esperienza da ministro nel Governo Conte II. Elena Bonetti è stata nominata ministro per le Pari opportunità, mentre Ivan Scalfarotto sottosegretario di Stato al ministero degli Affari esteri.

La palla, dopo l'annuncio di Renzi, passa al presidente del Consiglio Giuseppe Conte: dovrà decidere se rimettere il mandato al Capo dello Stato o presentarsi alle Camere per una nuova fiducia. Spetta al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accettare le dimissioni di un ministro con relativo Dpr che va pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Tornando al ruolo di Italia Viva, di fatto esce dal Governo, ma non necessariamente dalla maggioranza. Quindi qualche speranza per il Governo Conte II ancora c'è. "Noi siamo pronti a discutere di tutto - ha spiegato Matteo Renzi in conferenza stampa - Non abbiamo nessuna pregiudiziale né su formule né su nomi". Lo stesso leader di Italia Viva ha assicurato: "Non si vota ora, si vota nel 2023".

Ma quali sono stati i motivi che hanno portato a questa crisi? Stando alle parole di Renzi, ci sono tre "questioni". "Il primo è di metodo: non consentiremo a nessuno di avere pieni poteri, abbiamo fatto un governo per non darli a Salvini". Poi, "l'utilizzo in modo ridondante delle dirette tv, quello discutibile della delega ai servizi".