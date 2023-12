Provincia, Matarrelli: “Pochi soldi dal governo, percorso più complicato per Santa Teresa”

BRINDISI – Anche nel 2024 la Provincia di Brindisi dovrà fare i conti con esigue risorse economiche. Il presidente dell’ente, Toni Matarrelli, ha lanciato un monito sul taglio da 100 milioni di risorse per le Province deciso dal governo centrale. Lo ha fatto durante seduta di insediamento dei neo eletti consiglieri provinciali, già proclamati lo scorso 19 dicembre, che si è svolta stamattina (venerdì 29 dicembre). Nel corso del consiglio provinciale si è parlato di partecipate (Santa Teresa Spa in primis) e della questione riguardante l’esclusione di Brindisi dalla rete transeuropea Ten-T.

Le urne, come noto, hanno consegnato al centrosinistra una maggioranza di 10 consiglieri, distribuiti fra due gruppi consiliari, rispetto ai tre consiglieri del centrodestra, che ha perso uno scranno rispetto alla precedente consiliatura.

Il futuro della Santa Teresa

La consigliera d'opposizione Susanna Di Maggio (Centrodestra per la Provincia) ha chiesto chiarimenti sulla situazione economica della Santa Teresa, società che da anni versa in condizioni di precarietà.

Matarrelli ha ricordato che la partecipata, come previsto dalla legge, non può attingere risorse da enti esterni se non per la misura del 20 percento rispetto al fatturato. “Molto dipende – spiega il presidente della Provincia - dai trasferimenti che il governo centrale decide ogni anno rispetto all’ente Provincia”. Matarrelli fa un passo indietro tornando alla riforma varata nel 2014 dal ministro Delrio, che “ha lasciato competenze importanti all’ente, svuotandolo da risorse e dall’elezione diretta del presidente e dei consiglieri”. E adesso le prospettive sembrano tutt’altro che rosee.

“L’attuale governo – prosegue Matarrelli - si era impegnato a implementare gli investimenti per le Province. In realtà è accaduto l’opposto: sono stati ridotti di 100 milioni gli investimenti, sancendo un atteggiamento che porterà a danni inimmaginabili nel paese e che probabilmente renderà ancora più complicato il percorso per Santa Teresa”.

L’assise ha approvato il piano di razionalizzazione delle partecipate. E poi: modifiche e integrazioni sul sistema dei controlli interni; una variazione al bilancio di previsione 2023-25; una variazione di bilancio, anno 2023, con prelievo dal fondo rischi contenzioso.

Esclusione dal Corridoio VIII

Al termine della seduta, il consigliere Giuseppe Ventrella (Democratici e progressisti) ha sollevato il tema riguardante il mancato inserimento del porto di Brindisi nel Corridoio VIII, che avrà invece come terminale il porto di Bari. “Credo ci siano ancora i margini - afferma Ventrella - per discutere della cosa e fare in modo che Brindisi non perda questo treno. Si tratta di grossi investimenti che nell’immediato porteranno posti di lavoro e di cui a lungo termine il territorio ha bisogno, affinché le aziende brindisine non debbano andare a fino a Bari per raggiungere l’altra sponda dell’Adriatico”. Il consigliere ha chiesto a Matarrelli di “sostenere e farsi promotore affinché si prenda in mano la situazione”.

Quest’ultimo ha dato la propria disponibilità ad assumere una “iniziativa politica ad ampio raggio”. “Questo tema - afferma Matarrelli - riguarda il destino del territorio. E’ utile impegnarsi tutti insieme affinché possa essere aperta una vicenda che ora ci vede esclusi. Potremo insieme assumere un’iniziativa a breve. La questione non ha confini politici”.

I consiglieri

Il nuovo Consiglio provinciale. Impegno per la Provincia (cinque consiglieri): Rosalia Fumarola, Rocco Muolo, Elio Ciccarese, Pasquale Luperti, Marco Marra. Democratici e Progressisti (quattro consiglieri): Antonella Vincenti, Domenico Tanzarella, Serafina Latartara, Giuseppe Ventrella. Centrodestra per la Provincia (tre consiglieri): Michele Tommaso Lariccia, Pasquale Santoro, Susanna Di Maggio.