Torre Santa Susanna, rieletto Saccomanno: "Ora da completare alcuni interventi"

TORRE SANTA SUSANNA – Michele Saccomanno mantiene la fascia tricolore. Il sindaco uscente, leader di una coalizione di centrodestra, ha sconfitto nettamente l'unica sfidante, Vita Calò. La tendenza è stata chiara fin dalle prime schede scrutinate. Saccomanno si è presentato con la lista "Michele Saccomanno sindaco". L'avversaria si è invece candidata alla guida della lista “Nuova Vita Torrese”

Saccomanno ha ottenuto 3.525 preferenze (oltre 400 in più rispetto alle circa 3.100 delle precedenti elezioni). Vita Calò si è fermata a quota 2.407. “Il fatto che la propria gente – afferma il rieletto sindaco a BrindisiReport – ti faccia prendere più voti rispetto alla volta precedente credo che sia significativo”. Saccomanno è pronto a rimettersi al lavoro per proseguire l’attività amministrativa dell’ultimo quinquennio.

Nel dettaglio: Saccomanno e la sua lista hanno collezionato il 59,42 per cento dei voti, che si traducono in 11 seggi in Consiglio Comunale. La sfidante, Vita Calò, si ferma al 40,58 per cento, ovvero 5 seggi. Gli elettori a Torre Santa Susanna sono 9.464, hanno votato in 6.146, cioé il 64,94 per cento degli aventi diritto. Le schede nulle nelle 11 sezioni sono state 162, 52 quelle bianche. Zero schede contestate.

"Ci sono da completare – afferma – alcune cose. Ci sono 7 milioni già in cassa per lavori finanziati”. Il riferimento è a una somma pari a due milioni per l’area di rigenerazione urbana vicino al palazzetto, a un nuovo edificio per scuole d’infanzia del costo di circa 2 milioni, a una gara da 6 milioni per una scuola media e ai beni confiscati, “per i quali si è già realizzata - spiega il primo cittadino - tutta la parte propedeutica progettuale”. Per quanto riguarda la composizione della giunta, si dovrò attendere ancora qualche giorno.

Articolo aggiornato alle 20:55 (dati definitivi)