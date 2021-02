Sport nei parchi, si punta su Cesare Braico, Cillarese e Di Giulio

BRINDISI - La Giunta comunale ha deliberato di partecipare al bando “Sport nei parchi” di Anci e “Sport e Salute” con due linee di intervento che riguardano i parchi Cesare Braico, Cillarese e Di Giulio.

Il primo intervento, riguarda il Cesare Braico per un importo complessivo di 25mila euro (di cui metà a carico del Comune) per l’installazione di nuove aree attrezzate, in uno spazio di circa 700 metri, con strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero.

Il secondo intervento prevede un finanziamento di 24mila euro per attività sportive da effettuarsi in due aree circa mille metri quadrati ciascuna individuate all’interno dei parchi Braico e Cillarese. Tali aree verdi saranno destinate ad “isole di sport” e gestite da Asd/Ssd attraverso la manifestazione di interesse già pubblicata dall’ente. Le Asd/Ssd, previo accordo con il Comune, potranno svolgere durante la settimana la propria attività in queste aree e nel week end si impegnano a offrire un programma di attività gratuite destinate a diversi target (bambini e ragazzi, donne, over 65) grazie ad un contributo di Sport e Salute, che sarà erogato attraverso gli organismi sportivi di affiliazione.

“Questo bando ci dà l’opportunità di rendere i nostri parchi ancora più fruibili dagli sportivi e non solo - dichiara l’assessore allo Sport, Oreste Pinto -. Attraverso il coinvolgimento delle associazione sportive le occasioni di fare sport saranno davvero alla portata di tutti”.