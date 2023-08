Controlli della Polizia nella movida: trovato con 163 pasticche di ecstasy, cocaina e hashish

BRINDISI - Si aggirava tra il pubblico di un festival dedicato alla musica elettronica con ecstasy, cocaina, hashish e banconote di vario taglio, scoperto dalla Polizia e arrestato. Si tratta di un 30enne proveniente dalla provincia di Milano. L'arresto è stato operato dagli agenti della Squadra mobile della questura di Brindisi unitamente ai colleghi del commissariato di Ostuni, nell'ambito di un servizio di prevenzione e repressione disposta dal Questore di Brindisi Annino Gargano, con particolare riguardo al contrasto dello spaccio “al minuto” di sostanze stupefacenti.

L'ultimo weekend ha visto la Polizia di Stato, unitamente alle altre Forze di Polizia, impegnata in servizi di ordine pubblico e di controllo del territorio. Particolare attenzione è stata posta nei centri dove si sono svolte manifestazioni pubbliche. Il 30enne finito nei guai è stato notato aggirarsi con fare sospetto tra i partecipanti di un evento a Cisterino tra il 28 e il 29 luglio scorsi. E' stato trovato con umerose banconote di vario taglio, materiale per il confezionamento e un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti. Nella circostanza sono state sequestrate: 163 pasticche di ecstasy, 54 grammi di cocaina e 5 grammi di hashish.

Per lui è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Brindisi a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Non solo, a suo carico sono state avviate le procedure per l’applicazione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno per 3 anni.

Anche nel giorno precedente, in occasione dello stesso evento musicale, il personale della Questura di Brindisi aveva denunciato altri due ragazzi trovati con 10 grammi di cocaina e 2,3 grammi di hashish.

Inoltre, nella giornata di ieri le Volanti della Questura ha denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 37enne brindisino perchè trovato con 3 grammi di cocaina confezionata in più dosi; l’uomo è stato anche contravvenzionato per violazione al Codice della Strada per guida di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Tutte le dosi recuperate, pronte per lo spaccio, sono state sequestrate.

Nel corso dei servizi dell’ultimo fine settimana, sono stati controllati complessivamente oltre 600 persone e circa 220 auto; una decina le contestazioni elevate per violazioni di norme del codice della strada.

Anche sul fronte delle verifiche amministrative presso gli esercizi pubblici è stato attuato un rafforzamento dei servizi predisposti dal Questore. A Ostuni, l’Ufficio di Polizia amministrativa e sociale del locale commissariato, in collaborazione con la Polizia Locale e con la Asl di Brindisi, ha controllato alcuni locali della Città Bianca rilevando 2 infrazioni e procedendo ad un sequestro amministrativo.