Doppia spaccata nella notte: nel mirino terminal del porto e negozio al BrinPark

BRINDISI - Nel corso della notte ignoti avrebbero fatto incursione con un'auto al terminal marittimo di Costa Morena ovest, dal quale transitano giornalmente migliaia di passeggeri che si imbarcano per la Grecia e l'Albania.. I malintenzionati hanno preso di mira l'area del bar e del video poker, ma dopo aver sfondato due porte automatiche, non sono riusciti a concludere il furto. Il mezzo, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere una Fiat Punto: lo specchietto dell'auto è rimasto sul posto dell'accaduto nei pressi del terminal (foto in basso). Il raid è stato perpetrato intorno alle ore 5. Sul posto gli agenti della Polizia di frontiera, che indagano sull'accaduto. L'Autorità di sistema portuale del Mar Adriaco meridionale, proprietaria della struttura, intanto ha dovuto chiudere l'ingresso principale dell'edificio. I passeggeri possono accedere solo da quello laterale.

Circa mezzora prima, intorno alle ore 4.30, con lo stesso modus operandi una spaccata era stata perpretata anche al negozio Cisalfa nel parco commerciale BrinPark, in via Caduti di via Fani, al rione Sant'Elia. In questo caso, invece, il furto è stato consumato. I ladri hanno portato via vari capi di abbigliamento per un valore complessivo pari a circa 5mila euro. Sull'accaduto indaga la squadra mobile della polizia di Stato di Brindisi, che sta vagliando le immagini delle telecamere.

Non è da escludere che dietro ai due episodi possa esserci un'unica banda. In linea del tutto teorica, infatti, è possibile che i malfattori, una volta assaltato il negozio Cisalfa, si siano poi diretti verso la stazione marittima. La tempistica dei due due episodi pare compatibile con questo tipo di ipotesi. I poliziotti della Mobile e i colleghi della Polizia di frontiera lavorano in modo sinergico sui due fronti investigativi, scambiandosi le informazioni. In entrambi i casi sono stati effettuati rilievi dagli esperti della Scientifica.

Incursione al terminal: lo sgomento degli operatori

Sull'accaduto presso la stazione marittima si è espresso, manifestando profonda amarezza, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi: "Un atto del tutto inquientante, sembra una spedizione punitiva - scrive all'interno del suo messaggio sui social - spero non sia da ricollegare al clima infame che si respira negli ultimi tempi".

"Un’azione violenta sia nel gesto che nel significato che colpisce non solo la collettività portuale ma l’immagine e la credibilità dell’intera città - sostiene Ops, l'associazione dei portuali salentini - condanniamo con forza tale azione e auspichiamo che gli autori vengano quanto prima individuati e puniti".

Ora bisognerà attendere l'esito delle indagini delle forze dell'ordine. Intanto i servizi portuali sono stati già ripristinati e le attività procedono regolarmente.

Aggiornamento ore 15:00 (bottino furto Cisalfa)