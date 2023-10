Un calcio contro le leucemie e le malattie del sangue: nuova raccolta fondi

ORIA - Domani, domenica 15 ottobre, il Coordinamento Donne Fials organizza una raccolta fondi in collaborazione con l’Ail sezione di Brindisi. Presente Pierpaolo Piliego, promotore della iniziativa “Un mezzo per la vita”. All’iniziativa, che si terrà dalle 10 alle 12 nella villa comunale di Oria, parteciperà anche l’associazione Divertendoci Insieme. Obiettivo della raccolta fondi sarà l'acquisto di un mezzo di trasporto che sarà messo a disposizione dell'Associazione italiana contro le leucemie (Ail) Brindisi ODV. Un mezzo di fondamentale importanza per garantire supporto e assistenza a coloro che affrontano la sfida delle leucemie e delle malattie del sangue nella nostra comunità. La giornata sarà dedicata allo sport, alla solidarietà e alla condivisione di valori umani fondamentali. Ci sarà, infatti, anche un Torneo di calcio a favore dell’iniziativa ed un’area giochi per bambini a cura di Diverty party Incanto.

Saranno presenti la responsabile del Coordinamento Donne Fials Elena Marrazzi, il sindaco di Oria Cosimo Ferretti, il vice sindaco con delega allo Sport Michele Locorotondo, la presidente Ail, sezione di Brindisi, Carla Sergio, il promotore di “Un mezzo per la vita” Pierpaolo Piliego e Roberto Gianfrate dell’ASD “Divertendoci insieme”.

L'iniziativa non solo raccoglie fondi vitali per sostenere chi è affetto da malattie gravi, ma getta le basi per una comunità più inclusiva, in cui ognuno è accettato, rispettato e amato. Oria dimostra che quando ci si unisce nell'inclusione, si può costruire un mondo migliore per tutti.