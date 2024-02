Campionesse italiane nel campo equestre, due giovani mesagnesi premiate al Coni

ROMA - Due giovanissime mesagnesi sono state premiate al salone d’onore del Coni a Roma. Si tratta di Anita Martellotta ed Elois Campana, appartenenti al Centro equestre Asd Acqua 2 O di Mesagne.

L'evento ha avuto luogo lo scorso 2 febbraio durante lo “Stars' Day” organizzato dalla Fitetrec-Ante, evento ideato per premiare i campioni Italiani ed europei delle varie specialità sportive equestri sotto l’egida della Fitetrec-Ante (Federazione italiana turismo equestre e Trec).

Anita ed Elois ad ottobre scorso hanno ottenuto il titolo di campionesse italiane di Country Derby, rispettivamente nelle categorie C40 e C80, presso il Centro ippico di Migliarino Pisano in Toscana.

Anita era alla sua prima competizione fuori regione e per l'occasione ha montato l’affidabilissimo cavallo Sella Italiano Dextery, di proprietà della scuola di equitazione Acqua2O. Elois, invece, aveva già esperienza nelle gare equestri e ha montato l’inossidabile e veterana Anglo-Araba Ambra. In seguito ai successi ottenuti, le due atlete mesagnesi sono state premiate dinanzi al presidente del Coni Giovanni Malagò.

"Il Country Derby - spiega il tecnico della Asd Acqua2O Valerio Ostuni - è una specialità equestre molto impegnativa, in quanto richiede che il cavallo venga condotto su due percorsi di salto ostacoli differenti e consecutivi: il primo interno con ostacoli mobili, il secondo in campagna su un percorso che prevede il superamento di ostacoli fissi" conclude.

In Puglia ogni anno vengono organizzate diverse tappe per le varie discipline equestri. Quelle del Country Derby sono in fase di definizione, il prossimo calendario di gare prevede la realizzazione di sei tappe a partire da marzo.

