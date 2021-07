Chiara Ferragni e Fedez in vacanza nel Brindisino, relax in masseria

Sono atterrati all'aeroporto di Bari nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 23 luglio, per trascorrere il fine settimana in una lussuosa tenuta

SAVELLETRI DI FASANO - Sono atterrati poche ore fa ( venerdì 23 luglio) all'aeroporto di Bari con un jet privato Chiara Ferragni e Fedez, insieme ad alcuni amici e collaboratori per qualche giorno di vacanza in Puglia. Un gradito ritorno quello della coppia più famosa al mondo nella regione che li ha ospitati, già, lo scorso anno in occasione della sfilata Dior Cruise e che li ha visti protagonisti di un tour spettacolare in Salento, tra lezioni di pizzica e focaccia, la scoperta dei tesori culturali e tradizionali.

Anche in questo caso è su Instagram che la coppia documenta i propri spostamenti ( come tutti i momenti della loro vita del resto) e, tra testimonial e marketing, li troviamo immersi nella tenuta Masseria Torre Maizza nella zona di Savelletri di Fasano. Un week end di relax in una delle masserie più lussuose del Brindisino.